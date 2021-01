Zoet verso il ritorno, si gioca la maglia da titolare con Provedel

La Spezia - Il portiere olandese Jeroen Zoet è pronto al rientro tra i convocati a partire dalla prossima settimana. Si intravede dunque una competizione per la maglia da titolare con Provedel, che lo ha sostituito per questi mesi in cui il 29enne ha dovuto curare un brutto infortunio muscolare. L'olandese, che è uno degli acquisti più importanti della scorsa sessione estiva, vorrebbe trovare il posto da titolare per cui era stato cercato a settembre mettendo a segno un colpo per molti sorprendente per una neopromossa. In caso contrario è possibile che chieda la cessione all'estero, dove ha molto mercato. Krapikas, che in estate aveva preferito non muoversi, è quindi di nuovo in lizza per un prestito.