Zoet e la Premier mancata nel suo momento migliore

La Spezia - Lo Spezia porta a casa per 1.5 milioni di euro un portiere che tre anni fa veniva valutato una cifra quattro volte maggiore. La velocità con cui è stata portata a termine la trattativa per Jeroen Zoet dal PSV Eindhoven, che sarà ufficializzato in giornata, ha le sue radici nella sessione di mercato dell'estate 2017. Allora aveva 25 anni, era saldamente titolare nel suo club arrivato terzo a sei punti dal titolo, giocava in Champions League da due stagioni e aveva appena disputato tre partite di fila da numero uno con la nazionale olandese. La Premier chiamava, in particolare il Crystal Palace del connazionale Frank De Boer. La cifra richiesta dal PSV è però importante, ben 5.5 milioni di sterline.

Il pound post Brexit si è già deprezzato, ma si tratta pur sempre di un totale che supera i 6 milioni di euro. In pratica i biancorossi blindano Zoet che alla fine rimarrà, si crea anche una frizione tra club e giocatore che invece anche allora non chiudeva a nuove esperienze. C'è il rinnovo e il portiere continuerà da titolare per altre due stagioni. L'annata appena conclusa invece finisce in prestito scavalcato nelle gerarchie dal tedesco Unnerstall. Così il PSV, memore di quanto successo tre anni fa, lo lascia libero di scegliere la sua nuova destinazione: l'Italia, lo Spezia. I procuratori negano anche davanti all'evidenza come da richiesta e nell'affare non si registrano intromissioni.