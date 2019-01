Zephyr vincente, ora vede il secondo posto

La Spezia - 3 STELLE VILLAGGIO – ZEPHYR TRADING 0 – 3

Set: 13 – 25 / 8 – 25 / 21 – 25.



TRE STELLE VILLAGGIO: Canepa, Delpino, Figini, Pastorino, Solari, Reboli, Tomà, Munoz Diaz libero; n.e. Casaretto, Garaventa, Lagomarsino. All. Fantasia.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 7, Bottaini G. 18, De Lucchi 17, Scatizzi 7, Vescovi 2, Calcagnini 0, Vignali libero; n.e. Zaccaria, Benevelli, Bottaini D. e Vergassola. All. Marselli.

Arbitri: Beatrice Bersani ed Emanuele Annaloro.



La Zephyr Trading Valdimagra, tuttora terza, si avvicina al secondo posto in Serie C ligure maschile di pallavolo, approfittando dello scontro al vertice che vedeva la vicecapolista Admo ricevere a Lavagna il Volley Laghezza Spezia “leader”. Da parte sua la Zephyr ha stravinto senza difficolta in casa del 3 Stelle Villaggio allenato dal suo “ex” Antonio Fantasia (fu il coach della Trading nel suo primo anno in B nella stagione 2011/12).

Per la cronaca a Chiavari rossoblù con Podestà alzatore e Fabio Bottaini opposto, De Lucchi e Scatizzi al centro, Vescovi e Calcagnini di banda; Vignali libero.

Questi poi gli altri risultati in quella decima giornata che era la penultima del girone d’andata; Bertoni Futura Ceparana-Acli Santa Sabina Genova 3-2, Grafiche Amadeo San Remo-Spazio S. Antonio Ge 2-3, Spinnaker Savona-Avis Finale Ligure 3-1 e Colombiera Project-Colombo Ge 2-3.



Classifica: Volley Laghezza La Spezia punti 29, Admo Lavagna 25, Zephyr Trading Valdimagra 24, Spinnaker Savona 18, Spazio S. Antonio Genova 14, Avis Finale Ligure 13, Futura Bertoni Ceparana e Acli Santa Sabina Ge 12, Colombo Genova 8, Grafiche Amadeo S. Remo 7, Colombiera Project e Tre Stelle Villaggio Chiavari 6.