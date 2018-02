Zephyr risolve la pratica Finale e rimane capolista

Inizio in salita poi una rimonta inesorabile per le santostefanesi che tengono a distanza il Cus Genova e le cugine della Spedia.

La Spezia - ZEPHYR TRADING – FINALE LIGURE 3 - 1

Set: 25-27 / 25-18 / 25-13 / 25-22.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà M., Nitti, Scatizzi, BenevellI, De Lucchi, Boggio, Calcagnini, Vescovi, Borrello, Sisti, Vignali libero. All. Marselli.

AVIS FINALE LIGURE: Buccellato, Fazio, Ortacchi, Iebole, Ravera, Scalia, Pievani, Ciarlo, Quai, Pipitone, Carle libero.

Arbitri: Piazza e Sabato.



Dopo un set di carburazione la Zephyr decolla verso una vittoria che in fondo è stata forse fin troppo facile considerando la caratura dell’avversario, ossia un Avis Finale pur sempre quinto in graduatoria, seppur distanziato di netto dal quartetto di testa, nonché appunto partito molto bene al Palaconti santostefanese; invece, persa sul filo la prima frazione, i rossoblù hanno vinto in tutta disinvoltura le due dopo, solo l’ultima è stata relativamente equilibrata.

Vendicata dunque la sconfitta subita a Finale alla prima giornata e valligiani sempre primi da soli all’avvio del girone di ritorno, anche se quel “poker” lì davanti è in fila indiana, con le quattro prime in classifica distanziate d’un sol punto l’una dall’altra. Per la cronaca padroni di casa canonicamente con Podestà al palleggio e Nitti opposto, De Lucchi e soprattutto Scatizzi e Benevelli al centro, di banda Boggio e Calcagnini con più apparizioni di Vescovi e Vignali libero.



Questi poi gli altri risultati, in Serie C ligure maschile di pallavolo, in quella 12.a giornata che inaugurava il girone di ritorno: Colombiera Project-Grafiche Amadeo Sanremo 0-3 (18-25, 23-25, 20-25), Admo L.-Acli Santa Sabina 3-0 (26-24, 25-22, 25-19), Cus Genova-Olympia Voltri3-0 (25-12, 25-22, 26-24), Tre Stelle Villaggio-Futura Avis Bertoni 3-0 (25-22, 25-20, 25-20), Spedia Sp-Albisola 3-0 (25-18, 26-24, 25-19).



Ne consegue una classifica che recita: Zephyr Trading punti 31, Cus Genova 30, Spedia La Spezia 29, Admo Lavagna 28, Avis Team Finale L. 21, 3 Stelle Villaggio 20, Amadeo Sanremo 16, Acli S. Sabina 13, Colombiera Project e Albisola Volley 10, Olympia V. 6, Bertoni Futura Avis Ceparana 3.