Zephyr Trading verso il derby col Bertoni Futura a Ceparana

La Spezia - In vista del derby di sabato 4/5 con la Futura Bertoni al palazzetto dello sport di Ceparana, ore 21, poiché come noto anche in questo weekend tutti giocano alla stessa ora perché (nelle ultime due giornate) nessuno deve sapere in anticipo il risultato di altri, c’è la potenziale assenza dell’opposto Fabio Bottaini forse influenzato: l’eventuale rimpiazzo andrà scelto fra i “martelli” e cioè Vescovi, Vergassola e Calcagnini, più difficile il ricorso al giovanissimo Dario fratello del potenziale assente.

Per il resto squadra tranquilla. Si gioca per la 22.a e ultima giornata del campionato di Serie C ligure maschile: arbitrano Valerio Portaccio e Donato Sabato. I rossoblù, ora terzi in classifica, coltivano sempre qualche speranza di arrivare secondi al posto dell’ Admo Lavagna