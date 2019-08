Zephyr Trading, si parte con Perugia. Derby il 21 dicembre

La Spezia - La serie B2 maschile di pallavolo ha prodotto il calendario del campionato 2019/20, compreso quello del Girone D, in cui è inclusa la Zephyr Trading Valdimagra appena salita di categoria. Si comincia il 19 ottobre, l’ 8 Febbraio via al girone di ritorno, il 9 Maggio (a meno di playoff come nel caso di seconda e terza classificate) l’ultima delle 26 giornate in programma. La Trading Zephyr giocherà gli incontri interni, al Palaconti di Santo Stefano, il sabato alle 17; più variabile il giorno, con un paio alla domenica, delle partite esterne maggiormente “variegate” pure nell’orario. Ultimi due turni infine per tutti alle 18. In A la prima, retrocedono le ultime 4, a meno che venga a mancare l’atteso ripescaggio di una compagine e allora le retrocessioni potrebbero essere limitate a 3. Ecco comunque quanto attende i rossoblù nel girone d’andata:



19/10 Zephyr-Safety Conad Perugia, 26/10 Pallavolo Bologna-Zephyr, 2/11 Zephyr-Titan S. Marino, 9/11 Eventuale ripescata-Zephyr, 16/11 Zephyr-Krifi 4 Torri Ferrara, 23/11 Era Pontedera-Zephyr, 30/11 Zephyr-Monteluce Perugia, 7/12 Volley Forlì-Zephyr, 14/12 Zephyr-Club Cesena, 21/12 Laghezza Spezia-Zephyr, 11-1 Zephyr- S. Giustino Pg, 18/1 Arno Pisa-Zephyr, 25/1 Zephyr-Sama Portomaggiore Fe. Queste poi le date per quanto concerne quello di ritorno: 8/2, 15/2, 22/2, 29/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 18/4, 25/4, 2/5 e 9/5. "Il nostro è un raggruppamento difficile – afferma trainer Andrea Marselli – con diverse squadre in grado secondo me di puntare alla promozione. La mia impressione è che il grosso degli impegni più duri si presenti nella prima parte del percorso. Inoltre la nostra preparazione subirà un assestamento di riflesso, qualora venga a non esserci la squadra che dovrebbe essere ripescata, con conseguente ritocco della marcia per tutti".