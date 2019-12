Zephyr Trading riceve la pericolante Energiafluida Cesena

La Spezia - Zephyr Trading Valdimagra presumibilmente al completo (l’opposto Vincent Sarpong e capitan Luca Fellini, come l’altra ala Fabio Bottaini, sono lievemente infortunati...ma paiono tutti recuperabili per tempo) contro l’ Energiafluida Cesena sabato 14 alle 17, al Palaconti santostefanese per la nona giornata del campionato nazionale di Serie B maschile; Girone D. Arbitrano Daniele Spitaletta e Roberto Gianninà.



Avversari penultimi in classifica, ma coach Andrea Marselli sottolinea come finora essi abbiano avuto crudele calendario e sostiene che in fondo sono mica male, tuttavia l’obiettivo rossoblù pare non poter essere che la vittoria dopo l’ “exploit” contro il Querzoli a Forlì.

Questi infine gli altri incontri del turno in programma nel raggruppamento: Ermgroup San Giustino Perugia – Promovideo Montecasa Perugia, Geetit Bologna – Querzoli Forlì, Lupiestintori Pontedera Pi – Jobitalia Città di Castello Pg, Sama Portomaggiore Fe – Arno Pisa, Sir Safety Monini Spoleto Pg – Caffè Krimi 4 Torri Ferrara e Titan Services S. Marino – Volley Laghezza Spezia.