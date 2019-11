Zephyr Trading col dubbio Fellini, riceve San Marino

La Spezia - Capitan Luca Fellini in forse in vista del match che sabato attende la Zephyr Trading Valdimagra (ore 17 al Palaconti santostefanese, per la 3.a giornata del campionato pallavolistico di Serie B maschile nazionale, Girone D; arbitrano Benedetta Fibbi e Federico Panaiia) contro il Titans San Marino che nel Girone D è tuttora a zero punti: tuttavia l’allenatore Andrea Marselli invita a non sottovalutarne la compattezza e in particolare la diagonale.



Queste poi le altre partite del turno in programma nel raggruppamento…Arno Pisa-Krifi 4 Torri Ferrara, Ermgroup San Giustino Perugia-Jobitalia Città di Castello Pg, Geetit Bologna-Sir Safety Monini Perugia, Monte Perugia-Querzoli Forlì, Sama Portomaggiore Fe-Lupi Pontedera Pi e Titans S. Marino-Volley Laghezza Spezia.