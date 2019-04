Zephyr Trading alla caccia del secondo posto

La Spezia - Zephyr Trading Valdimagra al completo a meno di sorprese agli sgoccioli, in quella che in Serie C ligure maschile è la penultima giornata, ossia la 21.a; la quale oppone i rossoblù al Tre Stelle Villaggio (compagine di centroclassifica) al Palaconti santostefanese sabato 27 alle 21, poiché come noto negli ultimi due turni tutti giocano alla stessa ora, onde evitare calcoli di classifica in ragione della conoscenza anticipata del risultato di altri.

Valligiani con l’obiettivo di vincere al fine di giocarsi le ultime speranze di arrivare secondi, tanto più che l’Admo Lavagna ora secondo gioca in casa della capolista Laghezza davanti alla quale ha appena perso la Coppa Liguria peraltro in un’estenuante finale, anziché terzi. Arbitrano Tonino Piazza e Shuli Redi. Queste infine le altre partite in programma nel turno…Acli Santa Sabina Ge-Futura Bertoni Ceparana, Avis Finale Ligure-Spinnaker Savona, Colombo Genova-Colombiera Project Sarzana, Laghezza La Spezia-Admo Lavagna, Spazio San Antonio Ge-Grafiche Amadeo San Remo.