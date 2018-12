Zephyr-Laghezza è un derby per la vetta del girone

La Spezia - Volley Laghezza Spezia quasi al completo, a meno di sorprese dell’ultimo momento, oggi al Palaconti santostefanese contro la sua "vice” (nel senso di seconda in classifica) Zephyr Trading Valdimagra. Dovrebbe mancare infatti il solo Davide Moretti, causa i perduranti problemi muscolari, il centrale al massimo andrà in panchina. Comunque morale buono e lavoro proficuo nel corso della settimana, da parte della capolista, benché coach Andrea Cecchi ammonisca: "I nostri avversari hanno solo un punto meno di noi e dunque è inconcepibile anche soltanto rischiare di sottovalutarli".



Si gioca alle 18. Arbitri Valter Pagliero e Doriano Pons. Infine ecco le altre gare in programma in quella che, in Serie C ligure maschile di pallavolo, è la sesta giornata: Colombiera Project Castelnuovo-Acli Santa Sabina Ge, Colombo Genova-Grafiche Amadeo S. Remo, Futura Bertoni Ceparana-Admo Lavagna, San Antonio Spazio Genova-Avis Finale Ligure e Tre Stelle Villaggio Chiavari-Spinnaker Savona.