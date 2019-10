Zauri ha cambiato il Pescara dopo la crisi, attenti a Brunori

La Spezia - Vincenzo Italiano va dritto per la sua strada, Luciano Zauri invece dopo due sconfitte invece ha cambiato tutto o quasi. Un centrale in più e un attaccante in meno, così è arrivato il blitz di Ascoli: 0-2 con doppietta di Galano, uno che poteva anche arrivare allo Spezia un anno fa. Sarà probabilmente ancora un Pescara formato 3-5-2 quello che gli aquilotti troveranno sulla propria strada alla ripresa. In avanti, accanto al foggiano, il brasiliano naturalizzato Brunori. Uno che due anni fa giocava in eccellenza ma che magari tra una stagione ti ritrovi tra i bomber più prolifici della cadetteria. I pericoli sono questi, oltre ad una squadra accorta, che sembra aver imparato come non subire gol. Curiosamente Zauri in una difesa a tre battè lo Spezia anche nel 2014, ma allora del Pescara era giocatore veterano e non tecnico.