Zaniolo guadagna quanto Crimi, presto quanto metà Spezia

La Spezia - Nicolò Zaniolo, il più splendente talento del calcio italiano e forse europeo, ha lo stesso stipendio di un ottimo giocatore di serie B. Oggi lo spezzino della Roma porta a casa più o meno quanto nella rosa aquilotta guadagnano tra i più munifici, ovvero Galabinov e Crimi (che però è in prestito dalla Virtus Entella). Una cifra non in linea con le sue prestazioni attuali, per questo i giallorossi si stanno muovendo per rinnovargli il contratto e blindarlo in vista del mercato estivo. La Gazzetta dello Sport ipotizza oggi una trattativa su una base di ingaggio di 2 milioni di euro all'anno, un po' meno di metà dell'intero monte ingaggi aquilotto. Comunque vada, sarà lo sportivo spezzino più pagato di ogni tempo.