Zamparini: "Spezia-Parma è stata taroccata"

La Spezia - “Ritengo singolare che Ceravolo perda il telefono proprio il giorno in cui deve presentarsi in Tribunale, questo lo ritiene anche il mio ufficio, noi crediamo che questo sia un modo per vedere cosa c’è dietro questa vicenda che, secondo me, non si ferma dietro i messaggi di Calaiò. La nostra è una richiesta per avere la verità perché ritengo che la partita con lo Spezia sia stata taroccata. Abbiamo visto quanto successo durante la partita, uno che si intende di calcio capisce che c’è stato qualcosa che non va”. Maurizio Zamparini "la tocca piano" e attraverso le pagine sportive de Il Giornale di Sicilia, prova a giocarsi le ultime carte "mediatiche" prima dei verdetti definitivi, attesi fra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.