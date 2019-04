Weekend in trasferta per le squadre under del Circolo Tennis Spezia

La Spezia - Tutte in trasferta le squadre “under” del Circolo Tennis Spezia nel weekend imminente. Sabato 13/4 l’ Under 16 maschile fa visita all’ Albatros Genova schierando A. Portunato, G. Manno, F. Fanton e M. Antognetti; da parte sua l’ “U12” femminile, composta da S. Vittori e A. Bonaccorsi, è ricevuta dal Lunimare.



Domenica 14 poi scontro al vertice per la compagine del Cts di Serie C femminile con: C. Traversi, C. Raggi, P. Fusco, E. Simonetti, E. Moroni, I. Tendola e F. Righetti. Le ragazze di San Venerio infatti, già sicure del passaggio al tabellone regionale dei playoff, si giocano la testa della classifica in quel di Lavagna.



Sempre domenica (ore 9) però sui campi di S. Venerio, di scena la C maschile, che schiera R. Putti, M. Poggianti, P. Poggianti, A. Guidotti, G. Mami Tom Restani, F. Sanguinetti ed E. Belloni…incontrano il Bogliasco e pure questo match vale per la testa della classifica.