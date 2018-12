Vrenna incredulo: "Mai vista una cosa così, non c'è orgoglio"

La Spezia - “Oggi abbiamo toccato il fondo con una prestazione mai vista”. Gianni Vrenna è un presidente tifoso, ferito nell'animo per il momento difficile della sua società. Un dirigente che non si sa spiegare questa involuzione. “Prima era Stroppa, ora sembra che Oddo sia diventato un brocco. Abbiamo il terzo monte salari in serie B e ci sono giocatori a cui la palla tra i piedi brucia. Non riusciamo a spiegarci perché non riusciamo a fare due passaggi consecutivi. In settimana sembriamo una squadra di serie A, in campo invece siamo irriconoscibile”.



“Anche oggi siamo caduti al primo tiro concesso e poi non c'è reazione. Nessun orgoglio, nessuna forza di recuperare una partita – aggiunge - Il mercato? A fine girone chi non se la sente di andare avanti ce lo dice: la porta è aperta. In estate c'era più di un giocatore che voleva andare via, ma non abbiamo avuto richieste e non facciamo svendite. Oddo? Ora andiamo ad Ascoli e poi a fine anno vediamo l'eventuale da farsi. Nelle prossime ore ci sarà una riunione della dirigenza e parleremo di tutto”.