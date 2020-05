Vrenna: "Pronti per riprendere da dove avevamo lasciato"

La Spezia - "Ripartire in sicurezza è stato il nostro obiettivo sin dal principio, così che possa essere il campo ad esprimere i verdetti". Così Gianni Vrenna, presidente del Crotone, suona la carica alla squadra, vicecapolista della cadetteria che, se non cambia di nuovo tutto quanto, dovrebbe ripartire per arrivare in fondo a questa travagliata stagione: "Ci faremo trovare pronti per riprendere da dove avevamo lasciato". Anche i calabresi in questi giorni stanno applicando il protocollo anti-Covid: "Non bi-sogna comunque abbassare la guardia per non vanificare tutti gli sforzi che si sono resi necessari per superare l'emergenza".