Volti nuovi in porta, in difesa e sugli esterni

La Spezia - La conferma tra le righe di Gyasi centravanti, la ricerca di qualcosa di diverso in difesa dove la squadra ha malamente traballato in questo mese. Vincenzo Italiano cambia senza cambiare, non muterà dal suo 4-3-3 come annunciato in conferenza stampa, ma cerca un po' più di forza fisica e di cattiveria in campo. Lo fa in una partita che diventa uno spartiacque, perché un altro risultato negativo metterebbe a rischio la sua posizione e forse non solo quella. Contro il Benevento lo Spezia cerca una vittoria che servirebbe per guardare la classifica con occhio diverso e per potersi concedere due settimane di lavoro serene su cui costruire un cambio di marcia che si fa urgente per non rischiare di giocare per mantenere la categoria fino a maggio.

La novità annunciata è Scuffet in porta, il ritorno di Vignali e Ramos terzini e il ballottaggio tra Terzi, Erlic Capradossi e Marchizza per due posti. Lasciati soli nell'uno contro uno, i centrali hanno sbandato paurosamente mostrando forti limiti contro i centravanti di peso e velocità. A centrocampo sicuri sono Matteo Ricci e Bartolomei, dovrebbe esserci spazio per Maggiore fresco di convocazione in under 21. In avanti ci sarà quindi Gyasi con Federico Ricci e Bidaoui ali. Pronto Ragusa.