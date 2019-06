Volteggio equestre, la realtà spezzina che cresce

La Spezia - E’ iniziato domenica scorsa il Torneo Ecopneus UISP di Volteggio equestre ludico con la prima tappa di Siena alla quale seguiranno altre due gare, ad Orvieto e Padova, per concludersi con la finale che si svolgerà all’interno di Fiera Cavalli a Verona in ottobre. La squadra spezzina della ASD Sunday ha ottenuto un secondo posto nella categoria Bronzo presentando il pezzo “Ribelle” tratto dal cartone animato Walt Disney.



Il team, che lo scorso anno proprio a Verona in occasione della finale si era qualificata al terzo posto, continua gli allenamenti tutti i sabati mattina al bosco dei cavalli della Foce ed è aperta all’inserimento di nuovi elementi. Il volteggio (metodo cavalgiocare®) è uno sport che consiste nel mettere in scena piccoli spettacoli unendo elementi di ginnastica artistica, danza, piccolo circo eseguendo le figure sul cavallo sempre nel rispetto dell’animale con uno sguardo pedagogico consapevole. Per saperne di più rivolgersi all'Asd Sunday al numero 347.42.53.179.