Volpi si offre di rilevare il fallito Arzachena Calcio

La Spezia - La Stichting Social Sport è pronta a rilevare il club calcistico di Arzachena per iscriverlo alla Lega nazionale Dilettanti. E' il fondo olandese che possiede anche lo Spezia Calcio e la Pro Recco il candidato rimasto in lizza per far ripartire il calcio nella cittadina gallurese, orfana del football dopo la fine dell'avventura del sodalizio del presidente Menio Fiorini che ha gettato la spugna dopo cinque anni, di cui tre passati in Lega Pro. A gestire il post fallimento è il sindaco Roberto Ragnedda, che una decina di giorni fa ha lanciato un avviso per trovare nuovi investitori. "La commissione nel pomeriggio di ieri ha fatto pervenire le proprie valutazioni al sindaco - fa sapere in queste ore una nota dell'ente - Dall'analisi dei documenti è emerso che solo due compagini societarie hanno presentato la propria manifestazione di interesse. La prima domanda è pervenuta dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Arzachena 2015, che ha presentato un progetto relativo alla gestione del settore giovanile e alla partecipazione della squadra Arzachena Calcio ad un campionato di Seconda o Prima categoria. Per tale motivo l'offerta progettuale non è stata ritenuta sufficiente".



Il colpo di scena è la mossa di Volpi. "La seconda è pervenuta dalla Stichting Social Sport, già proprietaria de La Spezia Calcio (sic), che ha manifestato il proprio interesse a partecipare al campionato della Lega Nazionale Dilettanti, oltre che a provvedere a gestire e potenziare il settore giovanile arzachenese, fondando una nuova società che si farà carico dei costi relativi all'iscrizione. Il Sindaco, viste le due proposte, provvederà a presentare la candidatura della nuova società, facente capo al gruppo di Gabriele Volpi, alla FIGC. La società fornirà poi alla FIGC tutti i documenti necessari per avviare le pratiche amministrative per valutare l'iscrizione della squadra alla Lega Nazionale Dilettanti e dare così l'opportunità all'Arzachena Calcio di tornare a calcare i campi della Serie D".

Una storia che ricorda proprio quella della rinascita dello Spezia avvenuta nel 2008 a seguito di fallimento. Rilevato in serie D e da otto anni in cadetteria con il sogno di giocare presto in serie A. In settimana dovrebbe tenersi un incontro, a cui potrebbe partecipare anche Guido Angelozzi, per delineare i piani di investimento. "Il Sindaco nei prossimi giorni incontrerà la nuova società e ribadirà l'importanza fondamentale dell'intero settore giovanile calcistico arzachenese, che conta circa 300 giovani calciatori, per dare nuova vita ad un progetto tecnico-sportivo, ma soprattutto sociale, all'altezza della realtà di Arzachena. Il gruppo di Gabriele Volpi in questo settore vanta anni di esperienza, grazie alle realtà de La Spezia Calcio e all'accademia aperta in Nigeria".



Una squadra B per gli aquilotti? La tendenza alle partnership tecniche, se non addirittura alle seconde squadre, è il trend del momento nel mondo del calcio. Si è mossa la Sampdoria con la Vis Pesare in passato, si muove la Spal che guarda al resto dell'Emilia, c'è un legame diretto tra Napoli e Bari solo per citare alcuni casi. In Sardegna è invece conosciuto il forte legame tra il Cagliari e l'Olbia. Dei contorni di questa svolta si capirà di più nei prossimi giorni.