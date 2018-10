Volpi e Spinelli, alleati in Carige ma avversari nel calcio

Hanno giocato nella stessa squadra nella composizione del cda.

La Spezia - E' finita 7-3 nella partita che Gabriele Volpi e Aldo Spinelli hanno giocato assieme lo scorso. Niente a che fare con il calcio, che sabato li vedrà avversari per l'ennesima come patron di Spezia e Livorno rispettivamente. Sul neutro di Genova è la famiglia Malacalza ad aver strappato un netto successo nella composizione del nuovo consiglio di amministrazione di Banca Carige, di cui Volpi e Spinelli sono azionisti. La lista presentata con il finanziere romano Raffaele Mincione, sterilizzate in assemblea le quote sopra il 9.9%, ha portato tre uomini in consiglio contro i sette del primo azionista. Per adesso niente aggregazione, chiaramente neanche nello sport.