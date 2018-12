Volley, prima uscita per i bambini della Polisportiva Spezia

La Spezia - Prima uscita in amichevole dei giovanissimi pallavolisti della Pol.Spezia targata Aics.

Per l'occasione, i bambini allenati dal Prof.Enzo Sapere,si sono cimentati nel mini volley con la soc.Olimpia Volley di Valter Giangreco.Una serata di incontri ,che ha dimostrato una buona preparazione delle squadrette scese in campo,nonostante i pochi mesi di attività.

Per l' Olimpia volley ,Laura Toracca ha schierato:

Gaia,Cecilia,Linda, Ilene ,Sophia e Aurora.

Per la Pol.Spezia sono scesi in campo:Mattia,Alessia,Norbert, Aya,Gerald,Edoardo e Nicola(nella foto).

Prossimo impegno per i giovanissimi,sempre nel mini volley,mercoledì con la Scuola di Pallavolo del presidente Vidardo Panciroli.