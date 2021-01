Volley, la Trading Logistic Spezia comincia con un derby

La Spezia - Derby ligure per la partenza della Trading Logistic Spezia, che riceve oggi (domenica 24/1) l’Admo Lavagna, nel campionato nazionale di Serie B maschile. Si gioca al Palamariotti spezzino, ore 17.30, dirogono Elena Fantoni e Giada Alessandra Fiori in quello che è un tandem arbitrale tutto al femminile.

Dell’ Admo si sa poco o nulla anche perché, al di là della mancanza di amichevoli, l’anno scorso era in Serie C: pare che in sostanza abbia confermato la squadra che era prima in C al momento dello “stop” dovuto al virus, rinforzata di due schiacciatori presi dal Cus Genova, vale a dire Alessandro Assalino e quel Michele Colombini che ricordiamo a lungo nella Zephyr a Santo Stefano…a proposito anche i rossoblù, battuti ieri a Genova dal Cus al tie-break, sono nel Girone A2.

Venendo agli spezzini, fuori il centrale Davide Moretti a causa della solita caviglia, inoltre coach Andrea Cecchi deve togliersi ancora un paio di dubbi di ordine tecnico-tattico. Tuttavia, azzardando un pronostico, i biancazzurri dovrebbero/potrebbero partire col rinforzo pisano Alessio Puccetti in costruzione e quello siciliano Francesco Raso opposto, capitan Lorenzo Moscarella e l’ ex-Zephyr Manuel Biasotto al centro, il “bomber” Nicholas Lanzoni di banda insieme a quel Mattia Briglia che a Massa ha fatto pure della Serie A; immancabilmente Andrea Briata a giostrare da libero.