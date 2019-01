Volley, la Autorev sbanca Albenga

La Spezia - ALBENGA – AUTOREV SP 0 – 3

SET: 19-25 / 22-25 / 18-25.

ALBENGA: Badano, Basso A., Caprioglio, Carofiglio, Cassisi, Cavallaro, Curto, Vernettimansincoppet, Luzzo libero; n.e. Ferrari. All. Pezzillo; vice Di Vicino.

SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Battistini 3, Leri 15, Cento 7, Gianardi 11, Buccelli 4, Tesconi 8, Pilli 0, D' Ambrosio 14, Cecchinelli libero; n.e. Magni e Leverotti. All. Damiani; vice Ferraro.

ARBITRI: Olivieri e Basso P.

Com’è bella la solitudine. Lo Spezia Volley Autorev si scrolla di dosso la “partnership” in vetta con l’ Acli Santa Sabina (costretto a lasciare un punto a Sarzana dal Lunezia) e, vincendo ampiamente ad Albenga, ora capeggia da solo la Serie C ligure femminile.

Partita sostanzialmente senza storia quella con l’ Albenga. Fra le spezzine la Battistini alzatore e la Leri in diagonale, la Cento e la Gianardi centrali in alternanza con la Buccelli, di banda la Tesconi e la D’ Ambrosio e vi si vede pure la Pilli; libero la Cecchinelli. Senza ripercussioni l’assenza della Petacchi al centro.

Questi poi gli altri risultati in quella che in Serie C ligure femminile di pallavolo era la 12.a giornata: Acqua Minerale Di Calizzano Carcare-Tigullio Santa Margherita 3-0, Cffs Cogoleto-Admo Lavagna 3-1, Grafiche Amadeo San Remo-Volley Volare Arenzano 1-3, Lunezia-Acli S. Sabina Ge 2-3, Maurina Strescino Imperia-Vgp Genova 2-3 e Virtus Sestri Ponente-Gabbiano Andora 3-0.

Consegue questa classifica…Autorev Spezia punti 32, Acli Santa Sabina Genova 31, Acqua Minerale Di Calizzano Carcare 27, Admo Lavagna 26, Volare Arenzano 24, Cffs Cogoleto 20, Tigullio Santa Margherita Ligure 19, Lunezia Volley 17, Grafiche Amadeo San Remo 15, Vgp Ge e Albenga 14, Virtus Sestri Ponente 8, Maurina Strescino Im 4, Gabbiano Andora 1.