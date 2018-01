Volley, la Autorev fa visita alla Vemac

La Spezia - Spezia Volley Autorev in linea di previsione al completo sabato 6/11 sera, ore 20.30, contro la Vemac quarta in classifica (le spezzine sono seste) al Palasport “Città di Vignola”; arbitrano Francesca Righi e Francesco Cianfano: si riprende dopo la sosta per le festività con l’ 11.a giornata nel campionato nazionale di serie B2 femminile / Girone E.

Tuttavia ha già fatto le valigie la banda Martina Fantinel, destinazione Orsogna-Ch in Abruzzo e sempre in B2, di conseguenza si sta scaldando Francesca D’ Ambrosio. Ad ogni modo la società si sta muovendo sul mercato e non è improbabile presto un nuovo arrivo.

Partenza a metà pomeriggio circa. Durante le feste gli allenamenti sono proseguiti eccome. Ecco infine le altre gare in programma nel turno…

Csi Clai Imola-Bionatura Nottolini Lucca, Fanball Pallavolo Carrarese-Tirabassi Vezzali Reggio, Gramsci Reggio Emilia-Acli Stella Rimini, Libertas Forlì-Texcart Carpi, Lunezia Volley-Idea Bologna e My Mech Cervia-Calerno San Ilario.