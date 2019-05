Volley, la Autorev chiude in bellezza un campionato trionfale

La Spezia - A Sestri Ponente, l’ Autorev Spezia ripara da par suo all’ imprevista caduta interna contro l’ Albenga di una settimana prima, chiudendo con una vittoria del tutto in sintonia con quello che è stato un campionato trionfale: stradominato e coronato da una promozione in Serie B in ampio anticipo.

Contro la Virtus la Battistini al palleggio (dove s’è vista però pure la Lazzarini) con la Leri parzialmente rilevata dalla Cento opposto, al centro la Petacchi e la Gianardi in alternanza con la Buccelli, “martelli” la Magni e la D’ Ambrosio con la Pilli libero.

Questi poi gli altri risultati in quella che in Serie C ligure femminile di pallavolo era la 26.a e ultima giornata; Albenga-Admo 2-3, Amadeo-Vgp 3-2, Cffs-S. Sabina 0-3, Di Calizzano-Gabbiano 3-0, Maurina Strescino-Volare 2-3.

Consegue questa classifica, con cui Santa Sabina, Carcare e Lavagna vanno ai playoff…Autorev Sp punti 69, Acli Santa Sabina Genova e Acqua Minerale Di Calizzano Carcare 58, Admo lavagna e Volare Arenzano 50, Volley Lunezia 45, Vgp Sestri Ponente 42, Tigullio Santa Margherita Ligure 37, Grafiche Amadeo San Remo e Albenga 34, Cffs Cogoleto 30, Virtus Sestri Ponente 20, Maurina Strescino Imperia 18, Gabbiano Andora 1.



VIRTUS SESTRI P. - AUTOREV LA SPEZIA 0 - 3

SET: 19-25 / 16-25 / 20-25.

VIRTUS SESTRI PONENTE: Stefanelli, Buscaglia, Camera, Cancellaro, Caprile, Castellano, Cravea, Profumo, Stoppielli, Vignali, Nobile e Mortara liberi. All. Ciampi.

SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Battistini 4, Lazzarini 0, Leri 5, Cento 4, Gianardi 7, Buccelli 6, Petacchi 10, Magni 2, D' Ambrosini 12, Pilli libero; n.e. Tesconi e Cecchinelli. All. Damiani; vice Ferraro.

ARBITRI: Annaloro e Carbone.