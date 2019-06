Volley, domenica al 2 giugno la Coppa delle Alpi

La Spezia - Domenica 16 giugno si disputeranno alla Spezia due incontri di volley della Coppa della Alpi 2019. Un prestigioso appuntamento sportivo patrocinato dal Comune della Spezia che si svolgerà nella palestra Comunale del 2 Giugno dalle ore 15. La prima partita vedrà affrontarsi le formazioni femminili della Libellula Volley Area Bra e la Pallavolo Gorle. A seguire il match maschile tra ASD Pallavolo Gonzaga e il Volley Laghezza.



"La Spezia ospita un momento di sport importante a seguito della conclusione del campionato di Pallavolo dove le squadre di diverse regioni si sfideranno. Domenica in città ci saranno le migliori squadre della serie C del nostro territorio. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Pallavolo. Ha dichiarato l’assessore alla sport Lorenzo Brogi - Vorrei complimentarmi infine con per il risultato ottenuto dal Volley Laghezza in questa stagione che è la dimostrazione che quando ci si impegna poi le soddisfazioni rivanno. ".



Andrea Del Santo, direttore tecnico Volley Laghezza: "Il torneo della Coppa delle Alpi 2019 rappresenta il culmine del percorso annuale che ogni squadra ha fatto durante il campionato. Per la seconda volta che viene alla Spezia a riprova della grande organizzazione legata all'accoglienza di tutte le squadre che vi partecipano e delle loro società. Il Volley Laghezza affronterà l'A.S.D. Pallavolo Gonzaga che viene da una buona annata di gioco, è una società forte che è stata anche in serie A e che sta cercando di tornare su. Sarà una bella sfida, ma speriamo di aggiungere anche questo tassello all'annata dopo la vittoria della coppa Liguria”



Nicholas Lanzoni, pallavolista del Volley Laghezza: "Ci manca solo questo obiettivo dopo un campionato passato da imbattuti e la vittoria della coppa Liguria. Puntiamo al triplete per coronare i successi quest'ottima annata".



“La Coppa delle Alpi è una vera e propria celebrazione del volley nella nostra città al termine di una stagione esaltante che ha visto il nostro marchio abbinarsi ad una squadra che ha dominato coppa e campionato – Sottolinea Alessandro Laghezza Presidente della Laghezza Spa -. E' un evento che il nostro Gruppo ha voluto portare alla Spezia per regalarlo alla Città come momento conclusivo di un impegno gratificante ed esaltante.”



Nella foto di gruppo da sinistra verso destra:



Nicholas Lanzoni, pallavolista nel ruolo di opposto



Lorenzo Brogi, assessore allo Sport del Comune della Spezia



Andrea Del Santo, direttore tecnico Volley Laghezza



Antonio Tamburrano, rappresentante del gruppo Laghezza Spa



Riccardo Donini, vicepresidente esecutivo Volley Laghezza



Sebastiano Zoppi, pallavolista nel ruolo centrale