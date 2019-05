Volley, campionato amatoriale misto AICS: sabato le finali

La Spezia - Si sono concluse le due semifinali del campionato misto AICS di pallavolo in programma lunedì e mercoledì scorsi, che hanno visto affrontarsi Igloo Market contro Abc Volley (prima classificata contro quarta) e Tresana contro Caproni (seconda classificata contro la terza). Come durante il campionato chi ha avuto la meglio sono rispettivamente Igloo Market (che ha vinto 3-0 e 3-2) e il Tresana (che ha vinto 3-0 e 3-1). Sabato 1° giugno al PalaMariotti palestra principale, si svolgeranno le finali. Alle ore 18:45 ci sarà il terzo quarto posto (Abc Volley contro I Caproni) alle 21 le finali primo e secondo posto del campionato provinciale amatori misto AICS, che darà la possibilità di accedere alle fasi finali nazionali che si disputeranno a Cervia le prime due settimane di settembre.



Igloo Market, capitanati da Riccardo Donini, sono i detentori in carica dello scorso campionato e con il rinforzo in attacco di Iacopini Matteo cercheranno di riconfermarsi campioni anche se il Tresana darà sicuramente filo da torcere. Dopo le finali ci saranno le premiazioni, con il vice-presidente dell’Aics Fabio Pasquali e tutti gli organizzatori, che come ogni anno ci mettono forza e passione per far disputare un campionato sempre più competitivo e agguerrito. Quindi vi ricordiamo l’appuntamento per il 1° giugno al PalaMariotti dalle 18:45 in poi.