Volley: Zephyr cerca il rilancio. Trading Logistic, prove di fuga?

La Spezia - A Lavagna, per la 3.a giornata del campionato nazionale di Serie B di pallavolo maschile, Zephyr Trading Valdimagra al completo…a meno che non ci si metta di mezzo il ginocchio dell’opposto Federico Gori, ironia della sorte il miglior realizzatore rossoblù sabato scorso, nel derby provinciale contro la Trading Logistic Spezia (a Santo Stefano).

Si gioca al “palazzetto” del Parco Tigullio lungo l’Aurelia, domenica 7/2, ore 17.30; arbitrano Roberto Tavarini e Jacopo Simionato. Partenza dal Palaconti santostefanese alle 14.

La netta sconfitta nel derby pare disinvoltamente assorbita, ne’ coach Andrea Marselli, né il direttore sportivo Stefano Viosi se la sentono di colpevolizzare una squadra parecchio giovane: tanto più che davanti c’era la neocapolista del Girone A2.

Ad ogni modo occhio a questa Admo, che dopo aver debuttato con un brutto 3-0 inflittole proprio dalla Logistic alla Spezia, s’è ripresa con un secco 3-1 interno a danno della Global Colombo Genova. Per i lavagnesi è difatti la seconda gara in casa di fila.

Cus Genova-Global Colombo e Logistic-Novi gli altri due match del turno.



Al completo anche la Trading Logistic Spezia per l'impegno in programma sempre questa domenica (ore 17.30) al Palamariotti contro il Novi Ligure-Al, per la 3.a giornata del campionato nazionale di Serie B di volley maschile.

Infatti al centro dovrebbe rientrare capitan Lorenzo Moscarella, il quale ha ormai smaltito i dolori alla schiena, dovrebbe farcela il pure centrale Davide Moretti alla faccia del “solito” ginocchio.

Tenuta morale biancazzurra eccellente. Del resto stiamo parlando della capolista del Girone A2. A proposito, poiché i piemontesi sono ivi invece in ultima posizione, chissà che per gli spezzini oltretutto padroni di casa…l’occasione non sia propizia per un primo accenno di fuga lassù. A proposito questa l’attuale classifica nel raggruppamento: Trading Logistic La Spezia punti 6, Cus Genova 4, Global Colombo Ge e Admo Lavagna 3, Zephyr Trading Valdimagra e Pallavolo Novi 1.

Ad ogni modo Nicholas Lanzoni raccomanda prudenza e concentrazione; nel frattempo spiega i meno punti da parte sua in quest’avvio di campionato con le maggiori soluzioni in attacco, della squadra, rispetto alla stagione sportiva scorsa.

Per la cronaca arbitrano Roberto Russo e Marco Bertonelli.