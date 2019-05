Volley Pool Lunezia "bicampione" territoriale giovanile

La Spezia - Doppio trionfo per il Volley Pool Lunezia, la struttura in cui confluiscono i settori giovanili di varie società intorno a quello del Lunezia Volley, che si aggiudica i titoli territoriali nelle categorie femminili Under 18 e 16 rispettivamente con Vpl e Olimpia Spezia (quest’ultima peraltro batte in finale un’altra compagine che fa capo al pool e cioè il Cpo Ortonovo); meno fortunata l’ “U14” che ha la peggio nella finale col Valdimagra. Cominciando dall’ Under 18, battuta qua per 3-0 la Pro Recco, in quella che in attesa delle finali regionali era in sostanza una finale del Levante ligure: 25-20 / 26-24 / 25-20.



Per l’occasione coach Nicolò Caselli la schierato la Maccioni al palleggio con la Schiffini opposto, la Mendoza e la Lorusso al centro con la Vasoli libero, di banda capitan Lupi e la Michi e vi s’è vista pure la Orlandi. Non entrate Autiero, Campigli, Cordiviola, Santoni e Tonarelli. Giovanni Maccioni il “team manager”. Passando all’ Under 16, qui l’ Olimpia s’impone con 16 vittorie in altrettante gare, non le resiste nemmeno la “collega di pool” Ortonovo nella “finalissima” finita 3-1…13-25 / 25-20 / 25-20 / 25-11.



A seguire i punteggi individuali delle “olimpiche” allenate da Dino Mazzocca con Sara Di Carlo “vice” e Sara D’ Aietti dirigente. Orlandi 2, Pugliese 0, Matteucci 10, Gisfredi 1, Santoni 12, Carnevale 5, Mariotti 1, Paoletti 11, Albertini 10, Grispo 0, liberi Soriani e Polito. Ivi all’inizio la Soriani in difesa e la Pugliese al palleggio, in attacco la Paoletti e la Albertini, al centro la Santoni e la Carnevale con opposto la Matteucci. Nel primo set comparsa pure della Gisfredi e della Orlandi. Nella seconda frazione cambio nella regia con ingresso della Orlandi. Nella quarta parte, reduce da un’operazione alle caviglie, zoppicante ha fatto capolino anche la Grispo in battuta al posto della Santoni. Si sono viste infine pure il secondo libero Polito e il centrale Mariotti. Assente purtroppo l’indisposta Miranda. Di seguito infine la disposizione in campo del Cpo Vpl Ortonovo da parte di trainer Lele Giraldi. La Evangelisti ad alzare con la Pietrosanto in diagonale, la Passani e la Bertolini in mezzo, la Fusani e la Giangreco “martelli” con la Spolita libero. Entrate pure la Urli, la Dieli e la Rolla, in panchina la Gianardi.