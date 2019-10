Volley, Lunezia corsara in casa dall'Autorev

La Spezia - AUTOREV SPEZIA – LUNEZIA VOLLEY 1 - 3

SET: 19-25 in 22 minuti / 14-25 in 18 / 21-25 in 21 / 25-20 in 20.

SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Re 1, Rolla 2, Tesconi 9, Maestri 4, Leri 5, Gianardi 2, Fusani 14, Sgherza 9, Panciroli libero; n.e. Canossa. All. Pascucci.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 1, Lazzarini 0, D' Arcangelo 0, Lupi 10, Zanini 5, Mendoza 4, Santagostino 3, Buccelli 4, Marku 21, Gorgoglione 16, Bernardini 3, Spadone 2, Fiorino e Salvetti liberi. All. Giannini.

ARBITRI: Proietti e Sabato.

Sorpresa in quello che era una sorta di turno di ritorno dell’amichevole femminile di pallavolo fra Autorev La Spezia e Lunezia Volley, ancora al Palamariotti spezzino, dopo il recente pareggio sempre sulla distanza pre-concordata di 4 set. Stavolta il Lunezia s’impone infatti con un netto 3-1, su delle avversarie di categoria superiore, ma molto probabilmente anche più indietro nella preparazione d’inizio stagione oltre che rimaneggiate.

Per la cronaca Autorev nell’occasione con Re e Rolla ad alternarsi da palleggiatore, Tesconi in diagonale, centrali Maestri e capitan Leri (per quanto nel finale si sia vista pure Gianardi); di banda Fusani e Sgherza e libero Panciroli.

Volley Lunezia con Brizzi, talvolta Lazzarini, ad alzare e Lupi opposto: al centro Mendoza e Santagostino, nonché Buccelli particolarmente in battuta, schiacciatori Gorgoglione e capitan Marku per quanto sia entrata un paio di volte la stessa Bernardini…Fiorino e Salvetti come sempre a darsi il cambio da libero, con la prima in ricezione, la seconda in difesa. Verso la fine, tra le “lunensi” spazio anche a Zanini e Spadone, rispettivamente in diagonale e all’ala. Al palleggio ha fatto capolino ivi la medesima D’ Arcangelo più che altro al servizio.