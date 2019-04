Volley Laghezza vince il derby e conquista la serie B

Campionato dominato e ultimo suggello ieri nella vittoria contro Colombiera Project: così la promozione è cosa fatta.

La Spezia - COLOMBIERA PROJECT – VOLLEY LAGHEZZA 0-3

Set: 22-25 / 19-25 / 20-25.



COLOMBIERA VOLLEY PROJECT: Donati 3, Marossa 0, Cargiolli 10, Angeletti 5, Faoutzi 5, Carli A. 9. Aldovardi 3 e Polisi libero; n.e. Botti. All. Carli C.

VOLLEY LAGHEZZA SP: Izzo 0, Paoletti 0, Baldassini 12, Moscarella 10, De Rosa 9, Zoppi 0, Giannarelli 14, Tagliatti 3, Caravello 6, Buriassi 0 e Briata libero.

Arbitri: Redi Shuli e Donato Sabato.



Coi tre punti (ne bastavano due) raccolti nel derby provinciale col Colombiera Project, ad Ameglia, il Volley Laghezza Spezia conquista la matematica certezza della promozione nella Serie B di pallavolo maschile. “Pax laghezziana” dunque ormai su questo campionato di Serie C ligure, poco da dire sulla partita amegliese per quanto bisogna riconoscere al Colombiera ultimo in classifica, di aver tenuto per un set decisamente in equilibrio il match.

Nella capolista, Izzo al palleggio con Baldassini opposto, in quanto “bomber” Lanzoni era fisicamente malmesso e pertanto in panchina; De Rosa e Moscarella al centro, Giannarelli e Tagliatti di banda, Briata libero. Nel corso della gara poi Paoletti al posto di Izzo, Caravello in luogo di Tagliatti e Zoppi di De Rosa, Buriassi a rimpiazzo di Tagliatti prima e Baldassini poi. Fra i padroni di casa Donati e un po’ Marossa ad alzare con Cargiolli in diagonale, Angeletti e Faoutzi centrali, Andrea Carli e Aldovardi schiacciatori con Polisi libero.



Questi infine gli altri risultati in quella che era la 20.a giornata:

Admo Lavagna-Acli Santa Sabina Genova 3-0, Bertoni Futura Ceparana-Avis Finale Ligure 2-3, Colombo Ge-Zephyr Trading Valdimagra 3-0, Grafiche Amadeo San Remo-Spinnaker Savona, Tre Stelle Villaggio Chiavari-Spazio S. Antonio Ge 3-1.



Per concludere questa la classifica che consegue a due turni dalla fine…Laghezza La Spezia punti 58, Admo Lavagna 51, Zephyr Trading Valdimagra 47, Spinnaker Savona 38, Spazio San Antonio Genova 30, Avis Finale Ligure 26, Tre Stelle Villaggio C. 25, Acli S. Sabina Ge 23, Futura Bertoni Ceparana 22, Colombo Ge 17, Grafiche Amadeo S. Remo 12, Colombiera Project Sarzana 11.