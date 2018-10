Volley Laghezza, successo al torneo in ricordo di Giulio Lussiana

La Spezia - Okay il debutto ufficiale del fresco nato Volley Laghezza sul palcoscenico pallavolistico provinciale, con l'organizzazione del torneo a ricordo di Giulio Lussiana, indimenticato personaggio che tanto si fece apprezzare come giocatore prima e tecnico/dirigente poi nel nostro volley. Al Palamariotti difatti la nuova società spezzina ha incassato il plauso delle autorità pubbliche e sportive che non potevano mancare, ha offerto a una bella cornice di pubblico uno spettacolo di bel gioco arricchito dell'esibizione delle ragazze della Ginnastica Ritmica della Spezia di Clara Di Re, nonché ha vinto. In finale infatti gli spezzini hanno battuto per 3-1 la Pallavolo Massa (anche se si trattava della seconda squadra, cioè non quella di Serie A, bensì di C come tutte le partecipanti al quadrangolare) dopo aver sconfitto in semifinale per 2-0 il Futura Ceparana. Per la cronaca: 2-0 per Massa nell'altra semifinale conto il Colombo Genova, 2-1 per l'Avis Futura sul Colombo nella "finalina" per il terzo posto, fatta eccezione per la "finalissima" si giocava al meglio dei tre set.

A premiare le squadre al termine sono stati l'assessore locale ai Servizi sociali Giulia Giorgi, il presidente del Consiglio comunale spezzino Giulio Guerri che era amico di Giulio Lussiana, il delegato per la provincia della federvolley Franco Bocchia e la famiglia Lussiana stessa rappresentata ivi dalla figlia Elena di Giulio e dalla sua consorte Emma Bernasconi. Premiati altresì...la coppia arbitrale dall'arch. Simone Cananzi del Consiglio direttivo del Volley Laghezza, il palleggiatore di quest'ultimo Andrea Izzo quale miglior giocatore della competizione secondo i tecnici presenti, dal suo allenatore Andrea Cecchi; il Comitato di quartiere "Umberto I" dal d.g. del club organizzatore Riccardo Donini e la famiglia Lussiana dal medesimo Bocchia.