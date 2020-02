Volley Laghezza, si riparte dal Forlì

La Spezia - Se Il Volley Laghezza Spezia rigioca di domenica (come del resto ai biancazzurri sta benissimo, perché significa un allenamento in più, quello del sabato...) in quanto il Palamariotti spezzino va spartito logicamente con altri.

Avversario il 9/2 il Querzoli Forlì, oggi a metà classifica poiché di recente ha perso qualche punto, comunque squadra esperta e completa come lo stesso mister spezzino Andrea Cecchi riferisce.



Per la cronaca i forlivesi sono sesti, nel Girone D della Serie B maschile nazionale di pallavolo, con quasi il doppio dei punti dei padroni di casa. Pesantissima assenza fra i “laghezziani”, quella del palleggiatore Martinelli, sublussazione alla spalla: dentro il giovanissimo Figini. In forse pure lo schiacciatore Facchini e, al centro, capitan Moscarella.

Si gioca alle ore 18, per quella che è la 14.a giornata, che poi è la prima del girone di ritorno; arbitrano Giuseppe Soffietto e Roberto Russo.



Infine queste le altre partite in programma, nel gruppo D della Serie B maschile nazionale, nel turno: Geetit Bologna-Sama Portomaggiore Fe, Jobitalia Città di Castello Pg-Monteluce Promovideo Perugia, Krifi Caffè 4 Torri Ferrara-Energiafluida Cesena Fo, Lupiestintori Pontedera Pi-Ermgroup San Giustino Pg, Sir Safety Monini Spoleto pg-Zephyr Trading Valdimagra e Titan Services S. Marino-Arno Pisa.