Volley Laghezza si prepara per la sfida contro Lupiestintori Pontedera

La Spezia - Volley Laghezza Spezia stavolta finalmente al completo, salvo sorprese all’ultimo momento, a meno che non si voglia considerare la banda Daniele Giannarelli che dall'inizio della stagione è fuori a causa del noto incidente stradale.

L’avversario, secondo coach Andrea Cecchi esperto e completo in tutti i reparti con qualche giocatore peraltro molto importante, è questa volta la Lupiestintori Pontedera: 2 punti sopra i “laghezziani” nel Girone D della Serie B maschile nazionale, per cui sembra molto importante vincere in chiave-salvezza dalla retrocessione. Arbitrano Vincenzo Carbone e Michela Vilardo e si gioca, ore 18, domenica 19/1 anziché il giorno prima per via di impegni del Palamariotti spezzino col basket.

Infine ecco gli altri incontri in programma, nel Girone D della Serie B maschile nazionale di pallavolo, nella 12.a giornata; Arno Pisa – Trading Zephyr Valdimagra, Energiafluida Cesena – Titan Services San Marino, Ermgroup S. Giustino – Geetit Bologna, Promovideo Monteluce Spoleto – Krifi 4 Torri Ferrara, Querzoli Forlì – Jobitalia Città di Castello e Sama Portomaggiore – Sir Safety Monini Perugia.