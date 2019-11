Volley Laghezza rimaneggiato nel tempio della capoclassifica

La Spezia - Il Volley Laghezza Spezia parte sabato 23/11, dal Palamariotti spezzino, ore 14; per giocare alle 17.30, a Castelfranco di Sotto, in casa di quell’ Arno Pisa che guida la classifica del raggruppamento (e non necessita dunque presentazioni...) seppur insieme alla Sama Portomaggiore-Fe. Mancano ancora l’ala Marco Cerquetti causa il “solito” dito, il centrale Filippo Nannini per via di una caviglia e probabilmente pure l’opposto di rincalzo Emanuele Calosi, per colpa di una spalla. Ce la dovrebbero fare, anche se magari non saranno al meglio, il “bomber” Nicholas Lanzoni e al centro capitan Lorenzo Moscarella. Non è quindi di certo il contesto più favorevole, nel complesso, all’inizio di una riscossa biancazzurra. Ad ogni modo coach Andrea Cecchi crede fermamente nelle risorse reattive dei suoi atleti.

Infine queste la altre partite in programma in quella che, anche nel Girone C della Serie B2 nazionale maschile, è la 7.a giornata: Ermgroup San Giustino Pg – Energiafluida Cesena Fo, Geetit Bologna – Caffè Krifi 4 Torri Ferrara, Sama Portomaggiore Fe – Querzoli Forlì, Sir Safety Monini Perugia – Jobitalia Città di Castello Pg, Titan Services S. Marino – Lupiestintori Pontedera Pi e Zephyr Trading Valdimagra – Promovideo Monteluce Perugia.