Volley Laghezza pronto per Cesena, Cecchi: "Ci sarà battaglia"

La Spezia - Il Volley Laghezza Spezia parte la mattina di sabato, alle ore 10 dal Palamariotti, alla volta di Cesena dove alle 17.30 è atteso dalla Energiafluida al centro sportivo Carisport; per la 3.a giornata del campionato nazionale di Serie B maschile (Girone D). Arbitrano per l’occasione Filippo Erman e Fabio Pasquali.

Resterà in panchina lo schiacciatore Cerquetti tutt'ora alle prese col dito infortunato, fra le riserve non partono il palleggiatore Izzo e il centrale Lambruschi, indisponibili…convocato dunque la banda Nicolò Fregoso, classe 2005, dal settore giovanile.

Trainer Andrea Cecchi afferma alla vigilia: “Molto probabilmente sarà gran battaglia poiché i cesenati, neopromossi come noi, vorranno sicuramente riscattarsi dopo le due sconfitte su due gare a cui li ha costretti un calendario che gli ha imposto un avvio difficile”.