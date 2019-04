Volley Laghezza, promozione dietro l'angolo

La Spezia - VOLLEY LAGHEZZA – FUTURA BERTONI 3-0

Set: 25-20 / 25-23 / 25-21.

VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Izzo, Lanzoni, Moscarella, De Rosa, Giannarelli, Baldassini, Zoppi, Buriassi, Briata libero; n.e. Paoletti, Tagliatti, Caravello. All. Cecchi.

BERTONI FUTURA CEPARANA: Otgianu, Castagna, Pierro, Botto, Barletta, Ghisi, Nicora, Ridondelli, Masinelli, Klun, Scinicariello, Ruggeri e Ruiu liberi. All. Baruzzo.

Arbitri: Monica Zampini e Fabiano Mancuso.



Non è ancora matematica, seppur per un soffio, la promozione del Volley Laghezza Spezia in Serie B. Non improbabile però che lo sia col prossimo turno di questa C ligure maschile di pallavolo, nel frattempo la capolista si gode anche questa ulteriore vittoria per tre a zero, stavolta nel derby provinciale col Futura Bertoni Ceparana (al Palamariotti spezzino). Al termine comunque festicciola in famiglia, presente pure il presidente Alessandro Laghezza, cosa che magari tradisce l’idilliaca e gioiosa atmosfera oggi interna al club biancoblu.



Per la cronaca Volley Laghezza con Izzo al palleggio e Lanzoni opposto, capitan Moscarella e De Rosa centrali, Giannarelli e Baldassini all’ala con Briata libero; si sono visti un pochino pure Zoppi al centro e Buriassi di mano.

Infine ecco gli altri risultati in quella che era la 19.a giornata… Acli Santa Sabina Genova - Grafiche Amadeo San Remo 3-1, Avis Finale Ligure - Tre Stelle Villaggio Chiavari 3-2, Spazio S. Antonio Genova - Colombo Ge 3-2, Spinnaker Savona - Admo Lavagna 1-3, Zephyr Trading Valdimagra - Colombiera Project Sarzana 3-0.