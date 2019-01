Volley Laghezza non ha perso l'abitudine: il 2019 si apre con una vittoria netta

La Spezia - Anno nuovo e... vittoria vecchia per un Volley Laghezza che prosegue a vele spiegate in testa a quella Serie C ligure maschile dove sinora, dall’inizio del campionato, ha ceduto giusto due set.

Per la cronaca alla palestra ceparanese di Via Vico: Paoletti e a un certo punto Izzo ad alzare con Lanzoni opposto, al centro Moscarella e De Rosa, all’ala Giannarelli a un certo momento sostituito da Iacopini e Tagliatti a rilevato nel finale da Buriassi (Baldassini fuori per precauzione in quanto reduce da un acciacco). Libero Briata.

Fra i padroni di casa Otgianu e talvolta Castagna alzatore con Pierro in diagonale, in mezzo Barletta e Scinicariello in alternanza con Nicora, alla schiacciata Botto e Klun e a volte Borrello. Ruggeri libero.



A proposito ecco quella che dopo otto giornate è la classifica che gli spezzini capeggiano; Laghezza La Spezia punti 24, Admo Lavagna 21, Zephyr Trading Valdimagra 18, Spinnaker Savona 12, Acli Santa Sabina Genova 11, Avis Finale Ligure e Avis Futura Bertoni Ceparana 10, San Antonio Spazio Genova 9, Tre Stelle Villaggio Chiavari, Colombo Ge, Grafiche Amadeo San Remo 6, Colombiera Project Castelnuovo Magra 4.



BERTONI FUTURA CEPARANA – VOLLEY LAGHEZZA 0-3

SET: 16-25 / 14-25 / 18-25.

FUTURA BERTONI CEPARANA: Otgianu 2, Castagna 0, Pierro 14, Masinelli 3, Barletta 0, Nicora 3, Scinicariello 2, Botto 5, Klun 1, Borrello 0, Ruggeri libero; n.e. Ruiu. All. Baruzzo.

VOLLEY LAGHEZZA: Paoletti 0, Izzo 1, Lanzoni 25, Moscarella 3, De Rosa 7, Giannarelli 10, Tagliatti 8, Iacopini 1, Buriassi 1, Briata libero; n.e. Baldassini. All. Cecchi.

ARBITRI: Shuli Redi e Adriana Bruno.