Volley Laghezza incerottato all'esame del Geetit Bologna

La Spezia - Tanto per cambiare infermeria piena al Volley Laghezza Spezia, nell’imminenza del prossimo impegno nel campionato di Serie B maschile nazionale, Girone D. Riepilogando assenti sabato 7, ore 18, al Palamariotti spezzino contro il Geetit Bologna quarto in classifica di cui mister Andrea Cecchi teme in particolare tutti gli attaccanti: i “soliti” Cerquetti di banda e Nannini al centro; probabilmente all’ala lo stesso Facchini che a causa del dito infortunatosi nell’ultima gara, questa settimana non si è ancora allenato, più gli indisponibili Izzo al palleggio e il veterano Tagliatti che è uno schiacciatore-opposto. Per la verità, questi ultimi due sono sostanziali riserve, a proposito però fra costoro è in forse il medesimo Calosi. Duo arbitrale tutto femminile con Elena Fantoni e Alessandra Giada Fiori.



A seguire infine gli altri incontri in programma in quella che è l’ 8.a giornata. Arno Pisa – Ermgroup San Giustino Pg, Energiafluida Cesena Fo – Sama Portomaggiore Fe, Jobitalia Città di Castello Pg – Titan Services S. Marino, Krifa Caffè 4 Torri Ferrara – Lupiestintori Pontedera Pi, Promovideo Montecasa Perugia – Sir Safety Monini Spoleto Pg e Querzoli Forlì – Trading Zephyr Valdimagra.