Volley Laghezza in campo contro Futura Avis. Missione: restare imbattuta

La Spezia - Volley Laghezza impegnato oggi a Ceparana, alle 18, nel derby col Futura Avis (compagine di centroclassifica) alla palestra ceparanese di Vico dei Castagni; arbitrano Shuli Redi e Adriana Bruno.

In forse per via di acciacchi vari nella capolista De Rosa e capitan Moscarella al centro, dove meno male a questo punto che è finalmente recuperato del tutto Moretti, più Baldassini di banda...ma con un po’ di fortuna dovrebbero esserci tutti. Coach Andrea Cecchi nel complesso soddisfatto del lavoro svolto durante lo “stop” per le feste e morale buono.



Queste infine le altre partite in programma in quella che in Serie C ligure maschile è l’ 8.a giornata: Admo Lavagna-Spinnaker Albisola, Colombiera Project-Zephyr Trading Valdimagra, Grafiche Amadeo San Remo-Acli Santa Sabina Ge, Colombo Genova-S. Antonio Spazio Genova e Tre Stelle Villaggio Chiavari-Avis Finale Ligure.