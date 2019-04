Volley Laghezza già promosso: "Ora vogliamo chiudere il campionato da imbattuti"

La Spezia - Ufficialmente al Volley Laghezza Spezia al momento nessun vero e proprio infortunato, anche se domani bisognerà fare la conta a vedere chi è nelle migliori condizioni per sostenere un nuovo scontro con l’Admo Lavagna a due giorni dalla battaglia della finale di Coppa Liguria, stavolta per la penultima giornata del campionato di Serie C ligure maschile.

Ad ogni modo il capitano, il centrale Lorenzo Moscarella, l’ha detto subito a Coppa appena conquistata: "Ora vogliamo chiudere il campionato da imbattuti". C’è da credere dunque a una determinazione e concentrazione “laghezziane” tuttora integerrime, tanto più che coach Andrea Cecchi dopo la “finalissima”, pur partecipando ai festeggiamenti a Genova prima e in pizzeria alla Spezia successivamente... vagamente borbottava (!) perché la squadra non aveva a sua detta giocato al meglio. Scontata ad ogni modo l’abolizione dell’allenamento di stasera ai fini di un recupero di energie all’indomani della lotta del Palauxilium genovese. Per la cronaca la capolista gioca alle 21, in quanto come noto tutti nelle ultime due giornate devono giocare alle nove di sera, al fine di evitare calcoli di classifica da parte di qualcuno; Stefano Centofanti e Valerio Portaccio gli arbitri. Al termine festicciola visto che per gli spezzini già in B, in casa, è l’ultima gara in questo campionato.