Volley Laghezza, ecco il calendario della serie B

La Spezia - Diramati i calendari dei campionati pallavolistici di Serie B maschile per la stagione 2019/20, compreso quello del Girone D, che comprende il neopromosso Volley Laghezza Spezia. Si comincia il 19 ottobre, il 9 febbraio avanti col girone di ritorno, il 9 Maggio l’ultima delle 26 giornate in programma (salvo playoff a cui saranno chiamate la seconda e la terza classificate). Alle 18 della domenica, al Palamariotti, le gare interne dei biancoblu; quasi tutte al sabato e in orario variabile quelle in trasferta e alle 18 per tutti i match degli ultimi due turni. Sale in A la prima, retrocedono le ultime 4, a meno che non venga a mancare l’atteso ripescaggio di un complesso e allora le retrocessioni potrebbero venire limitate a 3.



Ecco comunque il girone d’andata che attende gli spezzini: 19/10 Volley Forlì-Laghezza, 27/10 Laghezza-Monteluce Perugia, 2/11 Club Cesena-Laghezza, 10/11 Laghezza-Sama Portomaggiore Fe, 16/11 S. Giustino Perugia-Laghezza, 24/11 Laghezza-Safety Conad Perugia, 30/11 Arno Pisa-Laghezza, 8/12 Laghezza-Pallavolo Bologna, 14/12 Titan S. Marino-Laghezza, 22/12 Laghezza-Zephyr, 11/1 Eventuale ripescata-Laghezza, 19/1 Laghezza-Era Pontedera, 25/1 Krifi 4 Torri-Laghezza. Infine queste le date di quello di ritorno: 9/2, 15/2, 23/2, 28/2, 10/3, 14/3, 22/3, 28/3, 5/4, 18/4, 26/4, 2/5 e 9/5. "Siamo felici che torni così al Palaspezia - dice il vicepresidente Riccardo Donini – un volley di respiro nazionale. Al di là del calendario noi cercheremo sempre di onorare al massimo lo spettacolo, come in fondo ci si aspetta da una squadra che ha appena stradominato la C ligure, vinto la Coppa Liguria e la Coppa delle Alpi. Nel frattempo, siamo tutti molto vicini al nostro schiacciatore Daniele Giannarelli, di recente vittima di un brutto incidente stradale che potrebbe persino comprometterne la carriera nello sport".