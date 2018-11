Volley Laghezza dalle ceneri dello Spedia: "Giochiamo le nostre carte"

La Spezia - Alla vigila del debutto in campionato del Volley Laghezza a Savona sabato 3 novembre, alle 18 alla Palestra di Via delle Trincee (arbitrano Perelli e Scotto) contro lo Spinnaker, coach Andrea Cecchi appare fiducioso pur con più di una prudenziale considerazione al di là dell’assenza del centrale De Rosa e del “jolly” Manduca. "La serie C ligure maschile – afferma – è una categoria difficile, tanto per cominciare perché prevede una promozione in B soltanto, per cui dobbiamo giocarci tutte le gare al massimo a cominciare da questa: tanto più che, siccome siamo ai nastri partenza, abbiamo ancora una conoscenza molto limitata di tutte le avversarie comprese le più forti".



Ma allora questa fiducia dov’è ?

"Intanto sono nel complesso soddisfatto del lavoro svolto finora e non scordiamoci che questa squadra è stata costruita sull’intelaiatura di uno Spedia, da cui il Laghezza in fondo è nato, che nella stagione scorsa è stato protagonista sino all’ultimo nella lotta per la salita in B. A rinforzo ulteriore sono arrivati durante l’estate almeno un paio di giocatori nuovi che sembrano promettere davvero bene. Infine non scordiamoci di quanto di buono mostrato di recente in Coppa Liguria dove ci siamo qualificati per la fase finale".



A proposito la Coppa, per quanto abbiate messo sotto Admo Lavagna e Villaggio 3 Stelle, non può avervi intralciato la preparazione a questo campionato che per voi è l’impegno principale?

"Assolutamente no, anzi la Coppa e lo stesso Torneo Lussiana che peraltro abbiamo vinto, ci hanno consentito di sviluppare e affinare adeguatamente tale preparativi, senza bisogno di andare a cercare tante amichevoli magari in Toscana come di solito; per quanto un paio di queste ultime alla fine le abbiamo fatte e pure vinte. Chiaro poi che il campionato è un’altra cosa".