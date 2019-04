Volley Laghezza contro Colombiera, Zephyr impegnata a Genova

La Spezia - Nel Volley Laghezza Spezia in forse il solo “bomber” Nicholas Lanzoni, causa una gamba che sta facendo un po’ soffrire l’opposto, in vista del derby provinciale di sabato 13/4 alle ore 21 (arbitrano Shuli Redi e Donato Sabato): contro il pericolante Colombiera Project alla palestra di Ameglia.

Coach Andrea Cecchi spera che la necessità di altri due punti per essere matematicamente certi della promozione in Serie B, con corrispondente concentrazione, faccia da deterrente alla proverbiale aleatorietà sempre un pochino insita nei derby; che sono molto spesso partite un po’ particolari.

Questi infine gli altri incontri in programma nella 20.a giornata di quel campionato di Serie C ligure maschile di pallavolo che, appunto, i biancoblu capeggiano in classifica…Admo Lavagna-Acli Santa Sabina Ge, Bertoni Futura Ceparana-Avis Finale Ligure, Colombo Genova-Zephyr Trading Valdimagra, Grafiche Amadeo San Remo-Spinnaker Savona, Tre Stelle Villaggio Chiavari-Spazio S. Antonio Ge.



Salvo sorprese in extremis Zephyr Trading Valdimagra pressoché al completo sabato 13/4, ore 21, a Genova contro il Colombo (arbitrano Francesco Rovere e Roberta Ferlito, si gioca per la 20.a giornata della Serie C ligure maschile di pallavolo a Lago Figoi, Genova Borzoli): indisponibile il solo palleggiatore di riserva Sisti; per cui in panchina ci sarà in linea di massima il giovanissimo Zaccaria.

Partenza alle 17/17.30 dal Palaconti santostefanese. In casa il Colombo ha di recente costretto al tie-break la capolista Volley Laghezza Spezia...coach Andrea Marselli sostiene che, al di là del rendimento un po' altalenante, è una buona squadra provvista peraltro di una battuta che è la migliore o quasi del campionato.

Rossoblù in viaggio per puntare al secondo posto, da cui a tre giornate dal termine del campionato li separa un punto, il primo appare ormai decisamente fuori portata.