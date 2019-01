Volley Laghezza contro Colombiera Project al Palaspezia

La Spezia - Contro il Colombiera Project ultimo in classifica questa sera ore 18 al Palamariotti spezzino per la 9.a giornata del campionato di Serie C ligure maschile di pallavolo, nel Volley Laghezza risultano indisponibili: il veterano, opposto e banda Marco Tagliatti, lo schiacciatore Matteo “Pino” Iacopini e il libero Andrea Manduca (quest’ultimo peraltro dovrebbe essere assente per almeno un paio di mesi). Arbitrano Valerio Portaccio e Tonino Piazza.

Il morale della capolista non può essere che buono; coach Andrea Cecchi va predicando però di mantenere la concentrazione e non sottovalutare l’impegno.

Queste infine le altre gare in programma nella giornata…Acli Santa Sabina Ge-Admo Lavagna, Avis Finale Ligure-Futura Bertoni Ceparana, Spazio San Antonio Genova-Tre Stelle Villaggio Chiavari, Spinnaker Savona-Grafiche Amadeo S. Remo e Zephyr Trading Valdimagra-Colombo Genova.