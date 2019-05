Volley Laghezza chiude la stagione rimanendo imbattuta

La Spezia - “Triplete” del Volley Laghezza Spezia che, dopo vittoria del campionato con promozione in B e della Coppa Liguria, a Bussana di San Remo centra anche l’obiettivo dell’imbattibilità stagionale. Vittime stavolta i sanremesi del Grafiche Amadeo.

Al “Mercato dei Fiori” coach Andrea Cecchi ha schierato Paoletti alzatore con Caravello opposto parzialmente rilevato dal giovanissimo Fregoso del 2005, centrali Moscarella e De Rosa con Briata libero, di banda Giannarelli e Baldassini (quest’ultimo in alternanza con “bomber” Lanzoni stavolta spostato all’ala) e ivi apparizione pure della “promessa” Diaz classe 2004; altra piacevole comparsa quella del libero Venturini a sua volta di annata 2004.

Adesso è probabile qualche giorno di relax, ma in casa biancoblu si continua a lavorare, anche e magari soprattutto perché finito la Serie C ligure maschile…ecco gli spezzini attesi, quali vincitori della Coppa ligure, da quella delle Alpi probabilmente il mese prossimo in sede da stabilirsi.

Infine questi gli altri risultati in quella che era l’ultima giornata: Admo Lavagna-Avis Finale Ligure 3-1, Colombiera Project Sarzana-Spazio San Antonio Genova 2-3, Futura Bertoni Ceparana-Zephyr Trading Valdimagra 1-3, Tre Stelle Villaggio Chiavari-Colombo Genova 1-3, Spinnaker Savona-Acli Santa Sabina Ge 1-3.



AMADEO S. REMO – VOLLEY LAGHEZZA SP 0 - 3

SET: 18-25 / 21-25 / 15-25.

GRAFICHE AMADEO SAN REMO: Gazzera, Ballestracci, Canevese, Filardo, Filippi, Gazzera, Matani, Travella, Acerbo libero. All. Ciogli.

VOLLEY LAGHEZZA LA SPEZIA: Paoletti 4, Caravello 3, Moscarella 13, De Rosa 14, Giannarelli 8, Baldassini 6, Lanzoni 7, Diaz 1, Fregoso 1, Briata e Venturini liberi. All. Cecchi.

ARBITRI: Giovanni Olivieri e Daniele Melchiorri Ricci.