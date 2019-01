Volley Laghezza a valanga, primo posto confermato

La Spezia - VOLLEY LAGHEZZA SP – COLOMBIERA PROJECT 3 - 0

VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Izzo 2, Lanzoni 20, Moscarella 3, De Rosa 9, Moretti 0, Giannarelli 11, Buriassi 3, Briata libero; n.e. Paoletti e Baldassini. All. Cecchi.

PROJECT COLOMBIERA PROJECT: Donati 1, Marossa 0, Cargiolli 4, Lambruschi 1, Faouzi 1, Angeletti 0, Aldovardi 5, Carli A. 6, Botti e Pilisi liberi; n.e. Castellani. All. Carli C.

ARBITRI: Piazza e Portaccio.

Al Palamariotti spezzino il Volley Laghezza vince un ulteriore derby provinciale, colleziona l’ennesimo tre a zero, incamera un’altra vittoria e tre nuovi punti proseguendo nella propria salda “leadership” in classifica…per quanto gli inseguitori più vicini paiano non avere intenzione di demordere.

Per la cronaca nel Laghezza coach Cecchi ha concesso un turno di riposo a Paoletti e Baldassini, per cui dentro Izzo in costruzione e Buriassi di banda, per il resto (assente Tagliatti): Moscarella e De Rosa in mezzo dove s’è visto pure il rientrante Moretti, Giannarelli l’altro “martello”, Briata libero e il solito “top scorer” Lanzoni in diagonale.

Nel Colombiera al palleggio Donati per quanto sia comparso anche Marossa, Cargiolli opposto e Botti e Polisi ad alternarsi da libero, all’ala Aldovardi e Andrea Carli; in mezzo Lambruschi e Faouzi e vi ha fatto capolino pure Angeletti.

Infine ecco la graduatoria che gli spezzini, dopo 9 giornate, capeggiano in Serie C ligure maschile di pallavolo…Volley Laghezza La Spezia punti 27, Admo Lavagna 24, Zephyr Trading Valdimagra 21, Spinnaker Savona 15, Avis Finale Ligure 13, Spazio San Antonio Genova 12, Acli Santa Sabina Ge 11, Futura Bertoni Ceparana 10, Grafiche Amadeo S. Remo, 3 Stelle Villaggio Chiavari, Colombo Genova 6, Colombiera Project 5.