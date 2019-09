Volley Laghezza Spezia vince in amichevole con Admo Lavagna

La Spezia - Fatica magari in pochino più del previsto nella sua prima amichevole precampionato, il Volley Laghezza Spezia, contro quell' Admo Lavagna che però lo aveva inseguito a lungo in Serie C ligure (ove forse in questa nuova stagione è il grande favorito) e affrontato in finale di Coppa Liguria in quella annata 2018/19 come risaputo trionfale per i biancoblu.

Alla fine al Palazzetto di Riccò del Golfo, gentilmente concesso anche per qualche allenamento dall’ Amministrazione locale, gli spezzini s'impongono in un tie-break giocato sulla distanza dei 25 punti per accordo fra le parti. Andamento altalenante della contesa, ma si sa che le amichevoli fanno quasi sempre testo molto relativamente, tanto più in fase preparazione al campionato quando non tutti sono a parità di lavoro già svolto. Inoltre si abbonda nelle sostituzioni e si sa che c'è chi la prende con più impegno e chi con meno.

Cronaca...

Il Laghezza parte con quella che in linea di previsione sarà la sua formazione di partenza in avvio di campionato, con Martinelli al palleggio e Lanzoni opposto, Nannini e De Rosa al centro (dove però era assente capitan Moscarella) con Briata libero, di banda Cerquetti e Facchini. Ad ogni modo nel corso dell’incontro coach Cecchi sperimenta tutte le possibili coppie di “martelli” o quasi, Cerquetti con Lanzoni, Lanzoni con Tagliatti, Tagliatti con Facchini; nonché dà sfogo agli altri due alzatori Figini e Izzo, come allo stesso centrale Lambruschi e al libero Ruiu, in diagonale si vede molto presto pure Calosi.

Nell’ Admo si alternano al palleggio Materno e Alessandrini, in diagonale c’è Brunengo e nel finale si vede Rissetto, i centrali sono Repetto e Saperdi e il libero è Garibaldi: all’ala ecco il “top scorer” della serata Podestà e Rossi che si alterna a un certo punto con Spinetto.

“Laghezziani” due volte in vantaggio d’un set e due volte rimontati, alla fine vittoriosi in virtù di un tie-break al cardiopalma, che costituisce probabilmente la certificazione che l’amichevole era in fondo una partita “vera”.



LAGHEZZA SPEZIA - ADMO LAVAGNA. 3 - 2

SET: 25-17 in 18 minuti / 28-30 in 23 / 25-17 in 20 / 18-25 in 19 / 29-27 in 25.

VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Martinelli 2, Figini 1, Izzo 0, Lanzoni 23, Calosi 6, Nannini 7, De Rosa 5, Lambruschi 1, Cerquetti 11, Facchini, Tagliatti 4, Briata e Ruiu liberi. All. Cecchi.

ADMO LAVAGNA: Alessandrini 4, Materno 0, Brunengo 12, Rissetto 5, Repetto 8, Saperdi 9, Podestà 24, Spinetto 2, Rossi 12, Garibaldi libero. All. Cremisio.

ARBITRI: Lazzerini e Portaccio.