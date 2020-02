Volley Laghezza Spezia battuto da Forlì dopo un inizio convincente

La Spezia - LAGHEZZA SP – QUERZOLI FORLI’ 1 - 3

Set: 25-19 in 23 minuti, 20-25 in 25, 22-25 in 26,

18-25 in 24.



VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Figini 3, Maletti 1, Nannini 11, Calosi 0, De Rosa 8, Moscarella 6, Lambruschi 0, Lanzoni 21, Facchini 4, Cerquetti 3, Briata libero; n.e. Tagliatti, Fregoso, Ruiu.

All. Cecchi.



QUERZOLI FORLI’: Mariella 7, Mambelli 6, Kunda N. 7, Soglia 8, Pirini 3, Porcellini 22, Olivucci G. 16, Berti libero; n.e. Casamenti, Olivucci E. Marco.

All. Kunda G.



ARBITRI: Soffietto e Russo.



Al Palamariotti spezzino un buon primo set illude Magari un Laghezza Spezia senza il suo palleggiatore titolare, poi sulla lunga distanza viene fuori la superiorità del Querzoli Forlì, squadra molto probabilmente da quartieri alti della classifica. Peccato davvero perché la sconfitta comprime, seppur per un soffio, i biancazzurri in zona-retrocessione.

Nel Laghezza in avvio Figini al palleggio col centrale Nannini estemporaneamente opposto, capitan Moscarella e soprattutto De Rosa al centro, di banda Faccini e Lanzoni con Briata libero. Fanno capolino pure Lambruschi in mezzo e Calosi in diagonale; all’ala Cerquetti, tuttora in via di recupero, ha un ottimo momento intorno a metà della gara e alla lunga in costruzione il giovanissimo Figini (annata 2003) viene rilevato dall’ultimo rinforzo: quel Simone Maletti vecchia conoscenza della pallavolo provinciale, già di Zephyr e Spedia in Serie C con apparizioni nella stessa allora B2, preso apposta per ovviare all’assenza dell'acciaccato Martinelli dato che Izzo è da tempo indisponibile.

Tra gli ospiti capitan Mariella ad alzare con N. Kunda e Mambelli ad alternarsi in diagonale, centrali Soglia e Pirini, di mano Olivucci e Porcellini con Berti libero.

Infine questi gli altri risultati nel Girone D della Serie B maschile nazionale in quella che era la 14.a giornata…Geetit Bologna-Sama Portomaggiore Fe 2-3, Jobitalia Città di Castello Pg-Monteluce Promovideo Perugia 3-1, Krifi Caffè 4 Torri Ferrara-Energiafluida Cesena Fo 3-0, Lupiestintori Pontedera Pi-Ermgroup San Giustino Pg 3-0, Sir Safety Monini Spoleto Pg-Zephyr Trading Valdimagra 3-1, Titan Services S. Marino-Arno Pisa 3-2.