Volley Laghezza Spezia arriva Monini Perugia

La Spezia - Arriva al Palamariotti spezzino la Monini Perugia, che ha gli stessi punti in classifica del Volley Laghezza Spezia che la ospita, nel Girone D della Serie B maschile nazionale di pallavolo…peraltro reduce da un avvio di calendario piuttosto ostico, secondo mister Andrea Cecchi, il quale la reputa nel complesso una buona squadra.

Incerto fra i biancazzurri capitan Moscarella (al centro) a causa dei soliti problemi alle tibie, sicuramente fuori l’opposto di riserva Calosi, che ha una spalla un po’ malandata e di nuovo la banda Cerquetti: tuttora in via di recupero col dito lesionato.

Si gioca alle ore 18, per la 6.a giornata, arbitrano Gabriele Pulcini e Claudia Angelucci.

Questi infine gli altri incontro in programma nel torneo nel raggruppamento; Energiafluida Cesena Fo – Arno Pisa, Jobitalia Città di Castello Pg – Geetit Bologna, Krifi Caffè 4 Torri Ferrara – Sama Portomaggiore Fe, Lupiestintori Pontedera Pi – Zephyr Trading Valdimagra, Promovideo Perugia – Titan Services San Marino e Querzoli Forlì – Ermgroup S. Giustino Pg.